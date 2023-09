Orsa uccisa, in corso necroscopia ad Avezzano

Il corpo senza vita dell'orsa Amarena, uccisa l'altra sera a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), è ad Avezzano nella sede dell'Istituto Zooprofilattico e in queste ore è soggetta ad una necroscopia.

"È necessario per capire la dinamica, - commenta il direttore del Pnalm Luciano Sammarone -, capire il punto dove sia stata colpita, quanti colpi esplosi l'hanno uccisa, che calibro è il bossolo. Abbiate rispetto di questi animali non iniziate a fare richieste di tumulazioni come con Juan Carrito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA