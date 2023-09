Orsa uccisa:ultimo a vederla viva,aveva più paura lei di noi

"Sono stato il primo a vedere l'orsa Amarena in città ieri notte, introno alle 22:15, ho contattato subito i carabinieri della locale stazione. L'ho incrociata con i suoi due cuccioli all'ingresso della città, era spaventata ed impaurita, ho aspettato che attraversasse la strada e si mettesse al sicuro". È quanto dichiara l'autore di un un video che ritrae per l'ultima volta l'orsa Amarena, prima dell'uccisione a sangue freddo con un colpo di fucile la stessa sera intorno alle 23.

"Poco dopo alcuni proprietari di una abitazione poco distante da me, hanno iniziato a suonare il clacson dell'auto parcheggiata nel giardino di casa e a puntargli i fari dell'auto in faccia, per non farla avvicinare ad un pollaio che avevano dietro casa - continua -. Da lì è fuggita per la campagna del Fucino e questa mattina ho appreso la tragica notizia. Aveva più paura lei di noi, non capisco questo gesto".



