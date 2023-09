Orsa uccisa: Torto, è stato pugnalato tutto l'Abruzzo

"Uno schifo! Non esistono altri termini per definire l'uccisione, o meglio l'assassinio, dell'orsa Amarena, un simbolo del parco nazionale d'Abruzzo, un animale benvoluto da tutti, innocuo, che non aveva mai fatto del male a nessuno e che, peraltro, era una delle femmine più prolifiche del parco stesso. Quanto accaduto stanotte è frutto di ignoranza, di mancanza assoluta di rispetto verso la natura ma è anche di poco amore verso la propria terra, l'Abruzzo, di cui l'orso è il simbolo". Lo dichiara la deputata M5S, Daniela Torto.

"Mi auguro - aggiunge la parlamentare - che l'autore di questo gesto vigliacco venga punito a dovere: non ha solo ucciso un orso ma ha pugnalato al cuore un'intera regione. Ora la priorità è ritrovare i cuccioli di Amarena e metterli in salvo al più presto", conclude.



