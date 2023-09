Orsa uccisa: sindaco, primo avvistamento in città due giorni fa

"C'è poco da dire, nei giorni scorsi, precisamente il 30 agosto, c'è stato il primo avvistamento dell'orsa in città, sono venuti anche i carabinieri forestali a fare visita ad un pollaio dove l'orsa era andata alla ricerca di cibo; noi come comunità non abbiamo esperienza con gli orsi, è la prima volta di cui io ricordi che un orso ci faccia visita. Ieri sono stato fino alle 3 di notte lì sul luogo dell'uccisione ed i cuccioli ancora non erano stati ritrovati".

Queste le parole con cui il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani, ha commentato l'uccisione dell'orsa Amarena.





