Orsa uccisa: in un video gli ultimi giorni di Amarena

È la sera del 26 agosto, a San Sebastiano dei Marsi, in provincia dell'Aquila.

Qui l'orsa Amarena sbuca da un vicolo nella piazza del paese piena di turisti. Due cuccioli seguono poco dopo mamma orsa.

Tutti si fermano ammirando la passeggiata notturna dei plantigradi tra emozione e curiosità. Sono queste le ultime immagini di Amarena, l'orsa uccisa a fucilate nella serata di ieri da un 50enne a San Benedetto dei Marsi. Nella sua ultima apparizione, Amarena aveva trovato una comunità accogliente e rispettosa che non ha posto ostacoli al soggiorno di mamma orsa e dei suoi cuccioli. "Leggere oggi queste notizie fa male al cuore"- commenta una giovane di Sulmona, originaria di San Sebastiano, presente quella sera alla comparsa di Amarena in piazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA