Orsa uccisa: amarezza Parco, 'ma quale modello Abruzzo'

"Abbiamo detto e ridetto "siamo modello, l'Abruzzo è modello"... Non siamo modello di niente. Davanti agli omicidi che sentiamo al telegiornale, l'uccisione di un'orsa sempre niente a confronto, ma non è così.

Chiediamoci quanti pollai abusivi ci sono nel territorio, con baracche e baracchini". Lo afferma all'ANSA il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Luciano Sammarone.

"L'orsa era entrata in una recinzione. Per il resto non sappiamo nulla della dinamica dei fatti - aggiunge -. I giudizi vanno rimandati a dopo. Fino a quando non conosciamo come sono andate le cose non emettiamo giudizi, ognuno dovrebbe tenersi il proprio anziché fare il processo su Facebook. Comunque, io ho difficoltà a credere che si sia trattato di difesa. L'orsa Amarena non ha mai attaccato nessuno. Ma anche io non giudico e non mi esprimo fino a quando le indagini riveleranno che cosa è accaduto".



