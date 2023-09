A Teramo il concerto omaggio a Marco e Liliana Pannella

Sarà la Banda Città di Montorio al Vomano a esibirsi in omaggio a Marco Pannella e sua sorella Liliana, sabato 2 settembre alle 20 nel Chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie di Teramo. Da anni il premio internazionale della fotografia cinematografica "Gianni Di Venanzo", intitolato all'omonimo maestro, propone quale anteprima un concerto omaggio alla memoria di Liliana e Marco Pannella e anche quest'anno, per la 28/a edizione, arriva puntuale l'appuntamento.

Il concerto è organizzato dall'associazione Teramo Nostra, organizzatrice del Premio Di Venanzo. La Banda Città di Montorio al Vomano, che è diretta dal Maestro Gianfranco Di Donatantonio, si esibirà per ricordare le figure del celeberrimo politico teramano e di sua sorella. Prima del concerto interverranno il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e il Presidente di Teramo Nostra, Piero Chiarini. La serata sarà condotta da Laura De Berardinis.

"È' ancora vivo in tutti noi di Teramo Nostra il ricordo di Marco Pannella presente al concerto dell'Alexian Group di Santino Spinelli all'interno del Teatro romano, in una delle sue ultime visite a Teramo, del 13 settembre 2015", dice Piero Chiarini presidente di Teramo Nostra . "Pannella è stato un instancabile costruttore di pace, sempre in prima linea per i diritti degli ultimi e sempre al nostro fianco per risolvere problemi a vantaggio della sua e della nostra Teramo. Se oggi siamo ad un passo dal recupero completo e dal riuso del Teatro romano lo dobbiamo anche e soprattutto a lui, che ha sostenuto con forza il nostro impegno per raggiungere questo traguardo. A lui intitoliamo il Premio Integrazione e Solidarietà che sarà assegnato anche quest'anno ad una personalità che si è distinta nel campo dei diritti civili e della solidarietà. Il ricordo di Marco Pannella", conclude Chiarini "è vivissimo e continua a spronarci per affrontare le iniziative a beneficio della collettività senza arrenderci mai".



