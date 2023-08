Savatteri, maratona jazz sarà multidisciplinare e diffusa

"Non solo concerti, ma anche produzioni originali, multidisciplinari, anche grazie alle collaborazioni sul territorio".

Lo ha detto Fausto Savatteri, codirettore artistico dell'edizione 2023 del Jazz italiano per le terre del sisma insieme a Francesca Corrias e Roberto Ottaviano. "Ad esempio - ha sottolineato Savatteri nella conferenza stampa di presentazione, "in apertura di questa edizione ci sarà una peculiarissima partita a scacchi in jazz, uno spettacolo originale in cui musicisti in costume saranno chiamati a portare avanti mosse e riff musicali per raccontare il jazz tradizionale". Un'iniziativa in programma sabato alle 15.30 alla Fontana delle 99 Cannelle, in collaborazione con Accademia delle Belle Arti e Conservatorio Casella. "Tante altre realtà fanno parte della nostra manifestazione - ha aggiunto - così come il MAXXI ad esempio che anche quest'anno ha confermato grande disponibilità. Di fatto non parliamo di un festival che dura pochi giorni, ma di una rassegna diffusa su tutto l'anno".

Confermato anche l'impegno della Siae. "Anche quest'anno - ha detto il presidente Salvatore Nastasi - la Società italiana degli autori ed editori scende in campo con il jazz italiano per le terre del sisma: da anni siamo impegnati in prima linea nel supportare progetti e manifestazioni che fanno camminare insieme musica e solidarietà sul percorso di ricostruzione del tessuto sociale e culturale delle popolazioni colpite dai tragici eventi naturali che hanno sconvolto l'Italia in tempi recenti".

"Con 'Italia loves Romagna' - ha detto ancora - abbiamo confermato un impegno preso già con 'Italia Loves Emilia', con 'Siae per Amatrice', con 'RisorgiMarche' e molti altri eventi, convinti che nella cultura risieda il motivo e lo strumento di ogni ripartenza".



