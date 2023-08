Ruba catalizzatori alla Stellantis, arrestato trasportatore

Un autotrasportatore esterno della ex Sevel, oggi Stellantis Europe spa Atessa, è stato arrestato per furto aggravato di 24 catalizzatori filtro particolato del valore di mercato pari a 57 mila euro. L'uomo, E.F., 48 anni, di Roma, aveva appena scaricato nel magazzino della fabbrica altra merce meccanica, poi, senza essere visto, aveva preso i catalizzatori caricati sul suo furgone navetta Iveco, di proprietà di una ditta esterna accreditata. Uscendo dalla porta numero 28 il personale addetto alla sorveglianza ha notato che nel furgone c' erano altri pezzi in uscita. Avvisati i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Federico Ciancio, i militari hanno bloccato il mezzo e controllato il suo carico, scoprendo la presenza dei numerosi catalizzatori. Subito è scattato l'arresto, su disposizione del pm Serena Rossi, convalidato questa mattina al tribunale di Lanciano dal giudice massimo Canosa. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari a Roma. 'indagine prosegue.



