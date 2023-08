Operaio folgorato, sindaco 'grande dolore, vicino a famiglia'

"Mi sono precipitato subito sul luogo dell'incidente per accertarmi di quanto accaduto, sperando di poter essere d'aiuto. Purtroppo non c'era nulla da fare". Sono le parole del sindaco di Castel Di Sangro e presidente della Provincia di Pescara, Angelo Caruso, presente sul luogo della tragedia. "Un grande dolore constatare di persona la morte di un giovane che stava lavorando per la sua famiglia. Il mio abbraccio e la mia vicinanza vanno, in questo momento, ai familiari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA