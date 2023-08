Inaugurato parco giochi a S.Pelino in ricordo di due bimbi

Inaugurato il parco giochi a San Pelino, frazione del Comune di Avezzano, dedicato a Pierpaolo Bianchi, bimbo morto nel 2005 e ad Alessia Parente scomparsa l'anno scorso all'età di 12 anni, mentre giocava nel parco giochi dietro casa con i suoi amici. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio, del vescovo dei Marsi Giovanni Massaro e del consigliere di amministrazione della fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi. La ristrutturazione del parco, progettata a titolo gratuito dall'architetto Elisabetta Gualtieri è costata circa 36 mila euro, ed è stata realizzata grazie all'intero contributo della fondazione. Durante l'inaugurazione il Sindaco di Avezzano ha annunciato entro la prossima primavera l'inizio dei lavori di un nuovo parco giochi sempre nella frazione di Avezzano dedicato a ragazzi e adolescenti. Alla fine della cerimonia i due fratelli di Alessia e Pierpaolo, hanno lanciato in cielo due palloncini con i nomi dei defunti.

"Il progetto di riqualificazione è stato curato interamente dalla fondazione Carispaq - commenta Pierluigi Panunzi - ed ha una valenza di carattere sociale; al fine di riqualificare anche il valore dell'amicizia che oggi purtroppo si è perso a causa dei social network; oggi i ragazzi tendono ad una amicizia virtuale e non reale. L'amicizia quindi, come il valore incomprimibile dell'uomo".



