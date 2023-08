12enne colpito da fulmine a Chieti, sta meglio ed è sveglio

Sta meglio ed è sveglio il ragazzino di 12 anni che ieri era finito in ospedale dopo essere stato colpito da un fulmine, durante un allenamento di calcio, a Chieti Scalo. Lo fa sapere la Asl di Pescara: "è sveglio ed è stato estubato - si legge in una nota - rimarrà ancora in osservazione nella Terapia Intensiva Pediatrica fino allo scioglimento della prognosi".

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, nel campo sportivo Celdit, poco prima dell'inizio degli allenamenti. Colpito dal fulmine, il 12enne è andato in arresto cardiaco. E' stato soccorso prima dallo staff tecnico della squadra e poi dal 118, che sono riusciti a rianimarlo. Il ragazzo è stato trasportato prima all'ospedale di Chieti, dove è stato stabilizzato e intubato, e poi trasferito in quello di Pescara. E' stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico, con prognosi riservata. Con il passare delle ore, le sue condizioni sono gradualmente migliorate.



