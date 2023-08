Morandi, all'Aquila canto per la pace e il perdono

Protagonista del concerto di chiusura della 729/a edizione della Perdonanza Celestiniana, Gianni Morandi è tornato all'Aquila e si prepara a suonare davanti al Teatro del Perdono, allestito davanti alla basilica di Collemaggio, in una serata pressoché sold out.

"Ogni tanto - spiega in una pausa del soundcheck - mi viene in mente la prima volta che sono stato ospite di questa città, avevo qualcosa come 19 anni, quindi è passato molto tempo. Ho visto poi L'Aquila ferita dal terremoto del 2009, mi trovavo lì qualche giorno dopo e ho ancora in testa quelle immagini terribili".

Il 23 dicembre di quell'anno, peraltro, fu protagonista di un concerto alla Caserma della Guardia di Finanza di Coppito, nell'ambito della rassegna della Protezione civile 'Campi sonori - prologo della rinascita', a poche ore da un Natale tra i più difficili che la storia di questa città registri.

"Già nel 2019 sono stato ospite della Perdonanza - ricorda - questo evento rappresenta un'occasione straordinaria perché ha anche un significato profondo e attuale: parlare di perdono, parlare di pace al giorno d'oggi è fondamentale. Pace e perdono se vengono accolti sono importanti". Per il cantante di Monghidoro c'è stato anche il tempo di fare una passeggiata in centro.

"Sono contento di vedere che le cose stanno andando per il verso giusto - sottolinea -. Questa città sta ritornando quella che era. Naturalmente, il ricordo delle ferite del terremoto si manterrà per anni, però dal punto di vista estetico è piacevole camminare per il centro". Morandi è stato invitato alla Perdonanza dal direttore artistico Leonardo De Amicis. Tra i due c'è un'amicizia che va avanti da anni. Fu proprio Morandi alla fine degli anni Novanta chiamarlo a dirigere l'orchestra di 'C'era un ragazzo', programma di Rai1. "Quel programma - valuta - ha inaugurato un format da one-man-show che poi è stato replicato. Con Leonardo, in questi anni, abbiamo condiviso tanta musica insieme, tanta televisione, anche in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo (con Morandi ospite insieme a Ranieri e Al Bano, ndr)". Tra i ricordi in città anche un concerto con Lucio Dalla.



