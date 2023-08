Gran Sasso Bike Day, in bici sulla mitica 'salita Pantani'

La 'salita Pantani', così ribattezzata dopo la storica vittoria del "pirata" alla tappa di montagna del Giro d'Italia 1999, farà da sfondo, domenica prossima, al Gran Sasso Bike Day: una giornata tutta dedicata alle due ruote, alla sua decima edizione e che, quest'anno, è anche il secondo memorial Mauro Mannucci, in ricordo del giovane alpino dell'Aquila vittima di un incidente proprio mentre era in sella alla sua bici, il 2 settembre di due anni fa.

A organizzare la manifestazione , è l'Asd Bike99 guidata dal presidente Alessandro Celi. La giornata è stata presentata oggi nella sede municipale di Palazzo Fibbioni dall'assessore comunale allo Sport Vito Colonna, dal consigliere comunale delegato alle Politiche per la montagna Luigi Faccia, e dal presidente del comitato esecutivo di "L'Aquila rinasce dallo sport" Francesco Bizzarri.

La ricca giornata sulle due ruote, alla sua decima edizione, prevede oltre alla consueta ascesa sulla "mitica" salita Pantani (la strada che collega Fonte Cerreto a Campo Imperatore) di 27 chilometri e 1100 metri dislivello, una ciclo pedalata non competitiva di 110 chilometri tra i borghi del Gran Sasso aquilano (Castel del monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio), una serie di escursioni in mountain-bike elettrica, oltre a una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei ciclisti e un'escursione di trekking in quota in collaborazione con "In Montagna con Giada".

L'iniziativa è inserita nel ricco programma di "L'Aquila rinasce dallo sport" e inizia per tutti in località Fonte Cerreto alle ore 8.30 con chiusura al traffico veicolare fino alle 12.30.



