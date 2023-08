Gestione Naiadi affidata al Club Acquatico fino al 31/12

"Come annunciato qualche settimana fa abbiamo lavorato seriamente e in silenzio e oggi possiamo annunciare che l'impegno è stato mantenuto. AreaCom, ex Aric ha affidato al Club Acquatico Pescara Ssd, in via d'urgenza, la gestione del Centro Sportivo Le Naiadi, con decorrenza primo settembre e fino alla fine dell'anno, nelle more dell'aggiudicazione della gara europea che scade il 18 settembre". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"La stagione può quindi ripartire regolarmente - ha aggiunto Marsilio - dopo la breve chiusura estiva e sono certo che questo primo passo porterà alla definitiva concessione pluridecennale che permetterà alla società concessionaria di fare gli investimenti necessari, l'ammodernamento tecnologico e strutturale e l'efficientamento energetico dell'impianto; interventi che ne permetteranno il definitivo rilancio.

Ringrazio il direttore di AreaCom, Donato Cavallo, per essersi assunto la responsabilità della decisione che privilegia l'interesse pubblico e preserva gli impianti dall'ammaloramento che potrebbe derivare ad una prolungata chiusura".



