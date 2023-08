Canti e danze popolari, torna la rassegna Città dell'Aquila

Giunge alla 14/a edizione la Rassegna nazionale di Canti e Danze popolari 'Città dell'Aquila', promossa dall'associazione Corale Gran Sasso.

Un'iniziativa inserita, come lo scorso anno, all'interno delle manifestazioni del sesto raduno 'Ricordando il Battaglione Alpini L'Aquila'.

L'appuntamento è per domani sera, giovedì 31 agosto, alle 21.

Tuttavia, una sfilata in costume, con tutti i partecipanti, precederà lo spettacolo animando sin dalle ore 19.30 le strade del centro storico, con la partecipazione straordinaria del Gruppo storico Sbandieratori Città di L'Aquila. Aprirà il concerto la Corale Gran Sasso diretta dal maestro Carlo Mantini con l'esecuzione di alcuni celebri canti aquilani ed abruzzesi: fondata nel 1951 da Paolo Mantini, è uno dei cori più antichi d'Abruzzo, punto di riferimento per il repertorio folkloristico ma anche polifonico e sinfonico-corale collaborando stabilmente con tutte le principali istituzioni della città.

A seguire l'esibizione del Gruppo Folk Sirente di Castelvecchio Subequo (L'Aquila), realtà molto attiva e rappresentativa della danza popolare abruzzese, con oltre 50 anni di attività e con la quale la Corale Gran Sasso ha condiviso momenti importanti, come ad esempio nella partecipazione a varie edizioni dell'Europeade, meeting dei migliori gruppi folkloristici europei.

Il programma andrà avanti con l'esibizione di uno dei gruppi storici, rappresentativi della regione Calabria, il Gruppo Folk Pro loco del Pollino di Castrovillari (Cosenza), guidato da Gerardo Bonifati con coinvolgenti tarantelle e balli carnascialeschi. In chiusura la Compagnia Arakne Mediterranea, compagine professionale di riferimento per la diffusione della pizzica. La compagnia mette in scena il suo viaggio sonoro, ritmico, vocale e danzato della tradizione popolare che va dalle tarantelle più antiche ai canti di taranta, dalle ninne nanne alle serenate, dalle pizziche della Puglia ad arie e cantilene Grike. Particolarità di questa edizione è la realizzazione di una seconda serata con i gruppi ospiti in uno dei borghi del circondario. E così venerdì 1 ci si sposta all'area verde 'Carlo Iannozzi' in località San Lorenzo a Marruci di Pizzoli (L'Aquila), sempre alle ore 21.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA