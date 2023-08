Un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere stato colpito da un fulmine questo pomeriggio al campo Celdit di Chieti mentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni. Soccorso dai sanitari del 118 per in arresto cardiaco, il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso.



