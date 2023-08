Scuola: Openpolis, in Abruzzo dotazioni digitali carenti

Nella regione il livello delle abilità e la presenza di aule informatiche nelle scuole è al di sotto della media nazionale ed europea.

Lo rivela un'analisi di Abruzzo Openpolis condotta in vista della prossima ripresa delle lezioni. Circa il 54% dei cittadini europei (di età compresa tra 16 e 74 anni) ha competenze digitali almeno di base. In Italia la quota scende al 46%, in Abruzzo cala ulteriormente al 43,1%. La regione in questo senso si trova in una posizione intermedia. Superiore alla media del mezzogiorno (36,5%) e di tutte le altre regioni del sud continentale. Ma di quasi 3 punti inferiore alla soglia nazionale e molto lontano da quella europea. Su un totale di oltre mille edifici scolastici statali attivi in regione, solo per 249 è dichiarata la presenza di aule informatiche nell'anno scolastico 2021/22. Vale a dire meno di uno su 4 (23,3%), un dato inferiore di quasi dieci punti rispetto alla media nazionale (32,4%) e lontano dalle regioni ai vertici della classifica.

All'interno della regione la dotazione informatica delle scuole è molto variabile. La provincia di Pescara (29,3%), pur non raggiungendo la media nazionale, si avvicina alla soglia del 30%. Al secondo posto quella di Chieti, con il 25,9% degli edifici scolastici dotato di aule di informatica. Lontane Teramo (19,8% in provincia) e soprattutto l'area dell'Aquilano (17,7%).

In Abruzzo è registrata anche una distanza importante tra aree urbane e realtà periferiche.

Il 21,7% degli edifici scolastici nei comuni abruzzesi periferici e ultraperiferici è dotato di aula informatica. In Italia la media è 26,2%, sempre riferendosi solo ai comuni più isolati. Nelle aree periferiche dell'Abruzzo, la quota di edifici scolastici dotati di almeno un'aula di informatica scende al 22,2% (26,3% nazionale). In quelle ultraperiferiche addirittura al 19,4% (25,1% per l'Italia). Anche tra le città comunque si rilevano delle differenze molto importanti. Pescara è il capoluogo della regione con più scuole che dichiarano la presenza di aule informatiche: 58,6% degli edifici scolastici attivi nel comune contro il 12,3% nel comune dell'Aquila.





