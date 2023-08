Scuola: in Abruzzo saranno assegnate 3.509 supplenze annuali

Conclusa la fase delle nomine in ruolo, con 710 docenti neoassunti, sono state avviate da parte degli Ambiti territoriali provinciali le operazioni per l'attribuzione di 3.509 incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 da Graduatorie ad esaurimento (Gae) e Graduatorie provinciali Gps.

Sono 2.857 i posti riservati al sostegno. I contratti di lavoro andranno fino al 30 giugno e al 31 agosto 2024. L'Ufficio scolastico regionale, in una nota, invita i docenti interessati a consultare i siti web dei singoli Ambiti territoriali per aggiornamenti e tempistiche, anche dopo l'esito del primo turno.

"Si rinnova altresì l'invito ai docenti destinatari di un eventuale incarico non interessati di voler procedere alla rinuncia online - si legge tra le raccomandazioni - ciò al fine di velocizzare e facilitare le operazioni di scorrimento delle graduatorie".

La conclusione delle operazioni è prevista entro la settimana, pertanto la presa di servizio da parte dei docenti individuati dovrà essere fatta dal primo settembre nelle rispettive sedi scolastiche.



