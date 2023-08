Perdonanza, partecipazione al corteo nonostante il maltempo

Non è stato rovinato dal maltempo il corteo della 729/a edizione della Perdonanza Celestiniana che, tradizionalmente, precede l'apertura della Porta Santa. In testa, il gonfalone della città dell'Aquila, scortato da tre agenti della polizia municipale in alta uniforme.

La delegazione dei consiglieri comunali è stata guidata dal presidente Roberto Santangelo. Con lui il vicesindaco Raffaele Daniele, funzionari e dirigenti. Quindi i componenti del Comitato Perdonanza, i componenti della Consulta giovanile e i rappresentanti delle aziende partecipate. Il sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo e le autorità politiche locali, dal governatore Marco Marsilio al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, fino al presidente della Provincia Angelo Caruso. All'Aquila anche una delegazione di parlamentari eletti in Abruzzo.

Presente anche il sottosegretario Lucia Albano oltre a rappresentanti della Corte dei Conti e Asl, e di enti e istituzioni di ricerca come Gran Sasso Science Institute e Università dell'Aquila, Laboratorio Gran Sasso, Accademia Belle Arti, Conservatorio. Registrato anche il passaggio di stemmi comunali e delegazioni dalle città gemellate. A seguire, rappresentanti delle forze dell'Ordine, della scuola, della Banca d'Italia e delle squadre di soccorso, tra cui Croce Rossa e Vigili del Fuoco.

In corteo anche ordini professionali, Camere di commercio e associazioni cittadine. In chiusura del corteo civile, con il coordinamento del Movimento Celestiniano, i tedofori del Fuoco del Morrone. Nutrito il corteo storico, aperto dai "Bandierai dei Quattro Quarti", dalla "Compagnia Rosso d'Aquila" e dalla "Virtus Sagittae". Tra i gruppi in visita quello di Ortona (Chieti), Mosciano Sant'Angelo (Teramo), Celano (L'Aquila), Antrodoco (Rieti), Isernia. Presenti anche gli arcieri di 'Aquila Invicta' e il Concentus Serafino Aquilano. In chiusura, rappresentanti dei Quattro Quarti cittadini vestiti in costume e gli sbandieratori 'Città dell'Aquila'.

Infine, i figuranti principali, la Dama della Bolla, Viola Graziosi, il giovin Signore Carlo Palermo e la dama della Croce, Valentina Gulizia, insieme al sindaco Pierluigi Biondi e al sottosegretario Fausta Bergamotto.



