Perdonanza, in serata l'apertura della Porta Santa

Prende il via questo pomeriggio alle 16, da Piazza Palazzo, il Corteo storico della Bolla del Perdono, momento centrale della 729/a Perdonanza Celestiniana.

Il raduno dei partecipanti avverrà tra Via Bafile e Piazza Santa Margherita, nell'area retrostante Palazzo Margherita (sede comunale fino al sisma del 2009). Le associazioni e i gruppi che hanno risposto all'avviso pubblicato sul sito ufficiale della Perdonanza partiranno invece da Largo Pischedda e si uniranno al Corteo dopo il passaggio del sindaco e della Dama della Bolla, Viola Graziosi, attraverso Via San Bernardino. Questi ultimi saranno scortati da un drappello composto da nove unità del Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo.

Prima della partenza, il sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, in rappresentanza del Governo, passerà in rassegna il picchetto d'onore che si svolgerà in piazza Palazzo. Il Corteo attraverserà corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, corso Federico II, viale Francesco Crispi, viale di Collemaggio, fino a giungere sul palco situato di fronte alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Al Corteo parteciperanno anche Valentina Gulizia, scelta come Dama della Croce, e Carlo Palermo (Giovin Signore).

Successivamente sarà celebrata la messa stazionale e dopo, ai Vespri (come recita la Bolla Papale di Celestino V), verrà aperta la Porta Santa della Basilica, che quest'anno verrà dischiusa dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero Vaticano per le Cause dei Santi.

Come negli altri giorni della Perdonanza, il terminal bus Lorenzo Natali rimarrà aperto per l'intera giornata e da lì partirà una navetta (bus da 90 posti con frequenza ogni 20 minuti) che raggiungerà la Fontana Luminosa dopo aver attraversato via Strinella, via Panella e viale Gran Sasso. Il megaparcheggio è dotato di 640 posti gratuiti. Sono state disposte modifiche al traffico per il giorno del Corteo della Bolla del 28 agosto e per quello di rientro del giorno successivo.



