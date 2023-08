Perdonanza, il cardinale Semeraro apre la Porta Santa

Dopo la lettura da parte del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, della Bolla del Perdono - con la quale Celestino V nel 1294 concesse l'indulgenza plenaria agli aquilani - e la messa, il cardinale Marcello Semeraro (alla presenza dell'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi che ha concelebrato la messa) ha aperto, a ridosso delle 20.15, la Porta Santa della basilica di Collemaggio. Si tratta del rito principale della 729/a Perdonanza Celestiniana.

L'indulgenza della Perdonanza - confermata da diversi pontefici, in ultimo Papa Francesco, lo scorso anno - assicura l'assoluzione "dalla colpa e dalla pena conseguenti a tutti i peccati commessi fin dal battesimo a quanti, sinceramente pentiti e confessati, saranno entrati nella chiesa di Collemaggio, attraverso la Porta Santa, dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni Battista fino ai vespri immediatamente seguenti". La Porta sarà chiusa domani, martedì 29 agosto, la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio cui seguirà il corteo di rientro della Bolla del Perdono di Papa Celestino V.

Nel dettaglio, secondo il programma: alle 18.30, alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, inizierà la messa stazionale presieduta dall'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi. Al termine, lo stesso cardinal Petrocchi e il sindaco, Pierluigi Biondi, chiuderanno la Porta Santa.

La liturgia sarà animata dal coro diocesano con la direzione del maestro Davide Castellano. La messa verrà trasmessa in diretta da varie emittenti, tra cui VaticanNews (www.vaticannews.va).

Ultimata questa cerimonia, il primo cittadino proclamerà la chiusura della Perdonanza 2023 e verrà spento il braciere acceso lo scorso 23 agosto con il Fuoco del Morrone. Atto conclusivo della 729/edizione sarà il concerto di Gianni Morandi, in programma, sempre a Collemaggio, mercoledì 30.





