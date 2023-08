Penne nere sfilano a Scanno, in mille al raduno

Circa mille persone, provenienti da tutta la regione, si sono riversate nel borgo lacustre di Scanno per il raduno degli alpini. Circa duecento penne nere hanno dato vita alla grande sfilata che dal cuore del paese è giunta nel piazzale della seggiovia dove, dopo i saluti istituzionali, è stata celebrata una santa messa. Particolarmente significativo il luogo dove si è concluso l'evento, lo stesso dove il 4 agosto 1998 Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca ministro del Tesoro, inaugurò la seggiovia Scanno-Collerotondo, oggi chiusa. Il raduno, organizzato dal gruppo alpini di Scanno "Sergente Maggiore Armando Di Rocco", è durato due giorni per il novantesimo anniversario della locale sezione Ana e per il sessantesimo anniversario della costituzione della chiesetta degli Alpini a Collerotondo.



