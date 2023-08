Incidente sulla 479 Sannite, centauro in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila un motociclista di 45 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla strada regionale 479 Sannite, in località Introdacqua.

L'uomo, trasportato in elisoccorso dall'ospedale di Sulmona a quello aquilano, è stato sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico agli arti, resosi necessario per le ferite riportate a causa dello scontro. I sanitari stanno monitorando il quadro clinico vista la delicatezza dell'operazione; il motociclista non sarebbe in pericolo di vita.

La moto, sulla quale viaggiavano il 45 enne e una donna di 50 anni, si era scontrata, nella mattinata di ieri, con una vettura proveniente da Scanno condotta da un turista. Un impatto violento che ora sarà ricostruito nel dettaglio con l'analisi della telecamera di videosorveglianza collocata all'incrocio.





