Ruba trattori e furgone municipale, arrestato dai Carabinieri

Ruba trattori di grosse dimensioni in Basso Molise e un veicolo di un comune della provincia di Chieti, ma viene scoperto e arrestato dai Carabinieri di Larino (Campobasso), coordinati dalla Procura di Foggia.

Si è conclusa con l'arresto di un trentenne foggiano, accusato di ricettazione e riciclaggio di mezzi agricoli, un'indagine dell'Arma scattata a maggio scorso a cui hanno collaborato gli agricoltori denunciando immediatamente il furto dei mezzi.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di rinvenire all'interno di una proprietà privata i tre trattori, subito riconsegnati ai proprietari. Durante l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del 30enne, i Carabinieri hanno scoperto un furgone di proprietà di un comune della provincia di Chieti. A carico del trentenne, trasferito in carcere a Foggia, anche la denuncia per ricettazione del veicolo municipale.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso l'invito ai cittadini a denunciare subito tali situazioni. "Il settore agricolo - fanno sapere dall'Arma molisana - è il vero propulsore economico dell'intera regione del Molise".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA