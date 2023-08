Perdonanza, presentati due abiti del Comitatus San Giorgio

Due abiti per una dama e un cavaliere, caratterizzati da un decoro a losanga e realizzati con un percorso filologico concentrato sugli anni della Bolla emanata da papa Celestino V, tra fine 1200 e inizio 1300. Sono stati presentati questa mattina a piazza santa Giusta, all'Aquila, gli abiti dei due nuovi personaggi che sfileranno nel Corteo della Bolla della Perdonanza Celestiniana il prossimo 28 agosto. Gli abiti saranno indossati dai rappresentanti del neo costituito "Comitatus San Giorgio" che si propone di animare il quarto di San Giorgio, già Santa Giusta. Gli abiti sono stati realizzati da Nicoletta Calabrese, le decorazioni, fatte a mano con l'antico telaio, da Assunta Perilli, a Campotosto (L'Aquila).

"Il tipico motivo geometrico a losanghe richiama la tradizione celtica e dell'est Europa, che testimoniano la comunità multiculturale dell'Aquila", ha sottolineato Roberta Gargano rappresentante del Quarto di San Giorgio. "Il Comitatus si propone di animare il quarto di San Giorgio, raccogliendo la volontà degli aquilani di appartenenza alle proprie origini.

Facciamo un appello alle scuole per valorizzare questa accoglienza multiculturale che la città dell'Aquila ha saputo realizzare nel passato, le cui vestigia ritroviamo ancora nei nomi delle vie, come via dei fiorentini, degli alemanni, arco degli albanesi. La Perdonanza può rappresentare anche una grande ricchezza. La realizzazione di abiti e complementi, come le scarpe in cuoio, sono opera di artigiani specializzati. Potrebbe nascere in questo senso un vero e proprio mercato" conclude Gargano.

"Con la giornata di oggi si completano le associazioni di tutti e quattro i Quarti cittadini - ha detto il vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele - La sfida è che ogni quarto abbia la sede sulla piazza di capo Quarto e festeggi il proprio santo patrono. L'identità non può essere imposta dall'alto, ma ognuno si deve sentire protagonista, come lo sono stati i fondatori del Comitatus di San Giorgio. Una spinta arrivata dal basso che testimonia la voglia di partecipazione e di riscoprire la propria identità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA