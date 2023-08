Mancano rinforzi, guardia medica aperta solo 12 ore a Scanno

Va alla guardia medica per farsi visitare dopo aver avvertito alcuni persistenti dolori, ma la sede è chiusa. Accade a Scanno (L'Aquila), il borgo lacustre della Valle del Sagittario, mèta classica di turismo estivo.

Nonostante l'incremento dei flussi turistici e delle presenze in paese durante il periodo estivo, il servizio di guardia medica resta attivo dalle 20 alle 8, solo dodici ore al giorno. Fino allo scorso anno, nel periodo estivo arrivava un altro medico a supporto per garantire la copertura h 24 dell'assistenza sanitaria sul territorio comunale, particolarmente importante vista la distanza dall'ospedale più vicino che è quello di Sulmona (L'Aquila), raggiungibile in non meno di mezz'ora.

Il sindaco, Giovanni Mastrogiovanni, che proprio a Scanno ha voluto una pista di elisoccorso e di protezione civile, commenta: "Avevamo chiesto un medico in più per l'estate, ma quest'anno a quanto pare non è stato possibile. A breve inaugureremo la pista per intervenire con tempestività per le emergenze-urgenze".



