Eremo di Sant'Onofrio, 70mila euro per rifare la strada

Via libera alla valorizzazione dell'Eremo di Sant'Onofrio. Dal Comune di Sulmona è stata emessa la determinazione dirigenziale attraverso la quale viene dato il via libera al progetto esecutivo per la "manutenzione straordinaria volta alla valorizzazione dell'eremo di San Pietro con ripristino collegamento della strada rurale". L'intervento gode dell'intervento con finanziamento regionale di 70mila euro.

Recentemente sull'Eremo è stato installato un nuovo impianto di illuminazione e a settembre partiranno i nuovi lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico. Resta l'incognita della gestione dello chalet. Un'area che, secondo gli assidui frequentarori, deve avere presto una custodia e deve essere meglio valorizzata.



