Corsa degli Zingari, si rinnova a Pacentro l'antico rito

Tutto pronto a Pacentro per l'edizione 2023 della Corsa degli Zingari che si svolgerà il 2 e il 3 settembre. Si tratta di una tradizione plurisecolare che prende il suo nome dal termine "zingaro", colui che cammina a piedi nudi. Dalla sommità di un costone roccioso, i circa 35 partecipanti, rigorosamente scalzi, scendono dalla montagna fino al torrente Vella e, sempre correndo, con i piedi lacerati e feriti dalle pietre e dai rovi, risalgono le vie del paese per raggiungere la Madonna di Loreto. La porta della Chiesa è aperta e l'altare costituisce il traguardo. I concorrenti, sfiniti e con i piedi sanguinanti, ricevono le prime cure da un'equipe di medici. Il vincitore riceve come premio un palio ovvero un taglio di stoffa di lana per confezionare un abito maschile, riconoscimento molto ambito nel Medioevo. Il vincitore viene poi portato in trionfo a spalla tra due ali di folla per le vie del paese. La Corsa degli Zingari di Pacentro è candidata a Patrimonio Immateriale Unesco. Madrina dell'edizione 2023 sarà l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. Al suo fianco il conduttore Rai Massimiliano Ossini, commentatore ufficiale della diretta della Corsa.

I festeggiamenti civili inizieranno il 31 agosto alle 21:30 in Piazzale Madonna delle Grazie con la proiezione di "Carne et Ossa", docufilm dedicato alla Corsa degli Zingari di Roberto Zazzara, prodotto da Cristiano di Felice e Veronica Naccarella per Ifa Scuola di Cinema nell'ambito del progetto IFA Glocal Film, in associazione con Sulmonacinema Aps con il contributo di Regione Abruzzo, Comune di Pacentro, Associazione Corsa Degli Zingari. Sabato 2 settembre Via Roma sarà animata dalle note dei Ricchi e Poveri e dalla bellezza della Madrina, Manila Nazzaro.

Domenica 3 settembre, alle 16, partirà la Corsa degli Zingarelli, una competizione fatta da bambini da 2 ai 12 anni.

Dopo le premiazioni, la giornata sarà chiusa alle 21:30 dallo spettacolo di Emanuela Aureli e la sua band a cui seguiranno i tradizionali fuochi pirotecnici. Quest'anno la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del ministero del Turismo e dell'Aeronautica militare



Riproduzione riservata © Copyright ANSA