A tutta velocità in paese, sindaco 'frena' ciclisti

Ciclisti all'assalto delle strade del centro storico a Villalago (L'Aquila) e il sindaco Fernando Gatta è pronto a emettere un'ordinanza per evitare problemi di pubblica incolumità. "In questi giorni alcuni gruppi di presunti ciclisti stanno attraversando le scale del centro storico a forte velocità tanto da mettere in pericolo l'incolumità pubblica. Domani verrà emessa apposita ordinanza sindacale di divieto. Questi sono comportamenti dettati solo dalla maleducazione che non dovrebbero essere regolamentati da ordinanze sindacali. Si invitano questi personaggi che, in barba al buon senso mettono a rischio anche i bambini, che si sentono al sicuro nelle scalinate del paese, a percorrere le strade carrabili senza sfide inutili alle autorità e alla cittadinanza tutta" conclude il sindaco raccomandando buon senso in un periodo dell'anno dove il piccolo borgo è frequentato da visitatori e turisti.



