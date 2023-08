Perdonanza, in 3mila a San Bernardino per 'Aladdin'

Dopo il doppio sold-out della prima messa in scena lo scorso gennaio al Teatro Zeta, oltre 3mila persone martedì hanno partecipato San Bernardino al musical 'Aladdin'. La stima del pubblico nell'area spettacolo (capienza massima di 1.400 persone) stata elaborata solo oggi dagli organizzatori sulla base persone che complessivamente si sono alternate sulla Scalinata. Canto, ballo, agonismo sportivo e recitazione in un' originale e suggestiva fusione tra oriente e occidente valorizzata da espedienti ancora poco esplorati ed utilizzati come quelli del "teatro immersivo": la più affascinante location della città non ha fatto infatti solo da cornice alla rappresentazione ma anche da palco; il pubblico si è ritrovato completamente avvolto dall' incanto di una delle più belle fiabe di sempre. Uno spettacolo promosso dall'Asd Sensazione di Movimento, presieduta da Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, che ha coinvolto vari attori e musicisti. "Non ci aspettavamo una partecipazione talmente massiva! - commenta Dinisi - la scalinata è stata letteralmente invasa da persone che sono state in fila per ore, così come il resto della piazza".

"L'idea nasce da me, produttrice esecutiva, da Mardin Nazad, regista, scenografa e coreografa di straordinario talento, nonché protagonista dello spettacolo, e Midia Nazad, collaboratrice della nostra scuola da oltre 10 anni - racconta Roberta Iannarelli - la ginnastica ritmica e le danze Bollywood, orientali, standard, latine e caraibiche, si sono incastrate perfettamente".

"Ringraziamo tutti coloro che hanno apportato un preziosissimo contributo a questa nostra rivisitazione del classico 'Disney' - commentano Mardin e Midia Nazad -. Tra questi Massimo Molinari e Climax Studio alla direzione artistica, Riccardo di Francesco con cui ho collaborato per realizzare le scenografie, l'attore Alessandro Scafati, il ballerino-coreografo Alessio Colella e i cantanti Irene Fantozzi, Antonio Sorrentino, Marco Rotilio e Antonio Cioni. Doverosi ringraziamenti li dobbiamo, infine, al Comitato Perdonanza, in particolar modo al maestro Leonardo De Amicis, al sindaco Pierluigi Biondi e al vicesindaco Raffaele Daniele per aver creduto in noi".



