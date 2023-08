Alla Perdonanza il concerto sold out dei Negramaro

Venti anni di musica tra record e primati con una formula inconfondibile ispirata a un'elettronica penetrante e "in bilico" tra esuberanza pop-rock e romanticismo.

È l'essenza dei Negramaro celebrata nel tour n20 che attraversa l'estate. Quelle stesse energie che la band pugliese è pronta a portare all'Aquila in uno dei concerti più attesi della 729/a Perdonanza celestiniana, sul prato antistante la basilica di Collemaggio.

Appuntamento domani, sabato 26, alle 21.30 al Teatro del Perdono. Sul palco salirà Giuliano Sangiorgi supportato dalle chitarre di Emanuele Spedicato, dal basso di Ermanno Carlà e dalla batteria di Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco tra tastiere, pianoforti, campionatori e sintetizzatori.

Dalle ore 19.30 saranno aperti i varchi per l'accesso all'area spettacolo situati in via Caldora e viale di Collemaggio all'altezza dell'incrocio con via XXIV Maggio. L'ingresso sarà consentito ai soli possessori del biglietto (posti seduti in platea e posti in piedi) e il personale preposto provvederà a consentire l'afflusso del pubblico a gruppi. In fase di prevendita tutti i 7.130 tagliandi sono andati esauriti. Gli organizzatori invitano le persone non munite di biglietto a non recarsi nell'area del concerto: la performance della band salentina sarà, comunque, trasmessa sui maxi schermi posizionati ai piedi della scalinata di San Bernardino e alla villa Comunale di Paganica. Per assistere al concerto da queste due ultime location non è necessaria la prenotazione e l'ingresso sarà libero sino ad esaurimento posti.

Una volta superati i due punti di ingresso (via Caldora e viale Collemaggio-incrocio via XXIV Maggio) le persone con disabilità saranno invitate ad accedere all'area concerto da uno dei tre varchi a loro dedicati. Per le persone con disabilità motoria l'ingresso con l'auto sarà consentito sino all'imbocco di via Caldora dove, se necessario, saranno prese in carico da personale addetto a scortarle sino all'area dedicata nella zona del concerto. Via Bellisari sarà chiusa al traffico dalle ore 14. La chiusura di via Caldora e viale di Collemaggio, invece, come da ordinanza vigente, scatterà dalle ore 17.



