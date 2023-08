80 anni da quelle bombe, Sulmona ricorda strage stazione

La città di Sulmona ricorderà domenica 27 agosto l'ottantesimo anniversario del tragico bombardamento aereo anglo-americano della stazione ferroviaria che nel 1943 costò 104 vittime e numerosi feriti. A pochi giorni dall'armistizio dell'otto settembre la città e il suo territorio conobbero una delle pagine più drammatiche e buie della loro storia. Una pagina di lutto, sangue e sofferenze da non dimenticare. L'amministrazione comunale farà memoria di quella tragica giornata rendendo omaggio alle vittime, in due importanti momenti. Alle ore 10 di domenica sarà inaugurata una mostra fotografica di quel doloroso avvenimento, allestita nei locali della sezione sulmonese dell'archivio di Stato, in viale S.Antonio. Successivamente, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia nella stazione ferroviaria, con la deposizione di una corona d'alloro, ai piedi della lapide che ricorda i ferrovieri caduti e tutte le vittime del bombardamento. Interverranno il presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo, e il vice sindaco Franco Casciani, insieme ad autorità militari e religiose. "Una commemorazione per ribadire l'importanza della pacifica convivenza tra popoli e nazioni, in un momento nel quale un sanguinoso conflitto è in corso alle porte dell'Europa". Spiegano dal Comune.

La cerimonia sarà rimodulata visto che la stazione ferroviaria è anche interessata dai lavori di riqualificazione di una parte del piazzale.



