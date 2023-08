Perdonanza, anteprima del film 'Il sogno di Celestino V'

Verrà presentato domani, venerdì 25 (ore 19), all'Auditorium del Parco, 'Il sogno di Celestino V'. Diretto da Giuseppe Tandoi, il mediometraggio presentato in un'anteprima gratuita è un affascinante viaggio nella fantasia, pensato per coinvolgere anche il pubblico più giovane. La trama trae ispirazione dalle storie dell'infanzia raccontate da don Lelio Marini, l'abate Celestino del XVII secolo, autore di una fondamentale biografia sulla vita di Celestino.

Secondo il Marini, un indovino aveva predetto la precoce morte del giovane Pietro, consigliando alla madre Maria di non investire risorse nell'istruzione del ragazzo. Ben presto si scoprì che quell'indovino era un'incarnazione del Maligno.

Questo spunto è la base da cui nasce il film e alla quale intreccia le tappe principali della vita di Pier del Morrone raccontandole come se fossero una visione del futuro. La narrazione si sviluppa attraverso un sogno, in parte incubo, vissuto da Pietro quando è ancora bambino, mentre è in preda a una pericolosa febbre.

'Il sogno di Celestino V' conclude la trilogia di lavori dedicati a papa Celestino prodotti dall'Esprit Film, questa volta aprendosi anche a un pubblico più giovane. I precedenti lavori, le docu-fiction 'Nolite Timere' (2014) e 'Siate pronti' (2021), entrambe interpretate dal compianto attore Lino Capolicchio, hanno ricevuto premi in festival nazionali e internazionali. Nel ruolo principale di questo ultimo capitolo c'è Giulio Tropea, che incarna l'essenza matura di Pietro nel sogno, mentre il giovane Leonardo Torresi fa il suo debutto sul grande schermo interpretando il piccolo Pietro. Giovanni Visentin dà vita al Maligno, Claudia Lerro interpreta la madre di Pietro e il giovane Alessio Dezi il fratello novizio.

Raffaello Mastrorilli è la voce divina che guida il protagonista alla scoperta del proprio destino. La troupe, guidata dal regista Tandoi, vede la collaborazione del direttore della fotografia Francesco Colantoni, della costumista Mardin Nazad, del direttore di produzione Antonio Tandoi, dell'aiuto regista Fabrizio Pompei, dell'operatore Marco Camilli, di Luke Anthon al backstage, del compositore Manlio Fabrizi e della truccatrice Barbara Vallese.



