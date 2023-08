Perdonanza, al MAXXI L'Aquila visite, laboratori, spettacoli

Una ricca offerta di appuntamenti al MAXXI L'Aquila nei giorni della Perdonanza Celestiniana, uno dei periodi più vivaci e importanti per la città, al quale il museo contribuisce con visite, laboratori e iniziative realizzate in collaborazione con il territorio che vanno ad aggiungersi alle mostre in corso: Marisa Merz - Shilpa Gupta 'visibileinvisibile' inaugurata in primavera nelle sale del piano nobile del museo e 'In Ceramica', focus a cura di Alessandro Cocchieri, con opere di Alberto Garutti, Felice Levini, Donatella Spaziani, H. H. Lim e Gino Sabatini Odoardi, nella Project room.

Venerdì 25 e mercoledì 30 agosto, alle 18, i visitatori potranno scoprire la doppia esposizione di Marisa Merz Shilpa Gupta attraverso il racconto di una guida d'eccezione Fanny Borel, curatrice della mostra con il direttore del MAXXI L'Aquila, Bartolomeo Pietromarchi. Il 'Curator's tour' ha un costo di 5 euro più biglietto ridotto al museo. Prenotazione online compilando il form disponibile sul sito maxxilaquila.art.

Sabato le Sale del MAXXI L'Aquila ospitano invece l'iniziativa 'I sabato del merletto' promossa dall'associazione "Il miracolo bianco delle mani" dell'Aquila.

Domenica 27 agosto, alle 17, ulteriore possibilità di scoprire la mostra con la visita guidata alla scoperta del MAXXI L'Aquila (anche in questo caso 5 euro su prenotazione o fino a esaurimento posti più acquisto del biglietto di ingresso ridotto). Martedì 29 agosto, alle 17, in programma 'Nati al MAXXI-Viaggi oltre i confini' laboratorio per famiglie con bambini da 0 a 3 anni realizzato in collaborazione con l'associazione Nati nelle Note. Un'esplorazione del Museo diversa dal solito che fonde musica e movimento con le opere d'arte in mostra, creando magici momenti di contemplazione e ascolto per i più piccoli e le loro famiglie. Il costo per la partecipazione è di 15 euro, comprensivi di biglietto d'ingresso al Museo per l'adulto accompagnatore, prenotazione obbligatoria tramite form online. A seguire, ancora un appuntamento per il mese di agosto: giovedì 31 alle 21 il MAXXI L'Aquila presenta, in collaborazione con Teatro Zeta, lo spettacolo 'Devolution' di Rolando Macrini con Manuele Morgese e Jared Mcneill (ingresso libero).



