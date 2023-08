Premiato sopravvissuto a strage S.Miniato, vive a Spoltore

Sopravvissuto quando aveva 3 anni alla strage del duomo di San Miniato (Pisa) sul finire della II Guerra mondiale, Enrico Guerra, oggi 83enne, ex bibliotecario e scrittore che vive a Spoltore (Pescara), è stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune toscano dove il 22 luglio 1944 fu coinvolto nel tragico avvenimento bellico che costò, sotto i suoi occhi, la vita al padre, Ugo Guerra, e ad altri 54 civili.

Quel giorno di 79 anni fa, un ordigno colpì la chiesa dove la sua famiglia ed un migliaio di pisani erano rifugiati per scampare alle tensioni militari generate dall'avanzata dell'esercito degli alleati statunitensi dalla Sicilia, ed il contemporaneo arretramento delle truppe tedesche.

"L'obice sparato in aria entrò nel campanile della cattedrale dove eravamo nascosti e rimbalzò proprio sulla colonna dietro la quale eravamo noi, uccidendo così mio padre, a 33 anni", ricorda il figlio Enrico Guerra.

Sottotenente, presidente della Gil (Gioventù italiana del littorio) e professore di educazione fisica, il padre, Ugo, aveva partecipato a tutte le campagne belliche dal '39 e in quel periodo era in licenza a Pisa per aver contratto la malaria in guerra, quando perì da civile, in quella circostanza così fortuita, sotto gli occhi della moglie di Pescara e ai figli.

"Ho utilizzato sin da ragazzino la scrittura per elaborare il mio vissuto", commenta Enrico. Il testimone della strage è autore infatti, tra gli altri volumi, di "La panchina postale e altri racconti" (Ses.eCu., 2014, pp. 120, euro 8) una raccolta che contiene "Il rosone di guerra", lo scritto autobiografico in cui ripercorre le circostanze dell'eccidio, la cui responsabilità nel dopoguerra fu imputata all'esercito tedesco, fino a quando gli studi hanno rivelato trattarsi di un ordigno statunitense che colpì accidentalmente la chiesa.



