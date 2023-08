Per la Perdonanza corse bus speciali e parcheggi

Il settore Trasporto pubblico del Comune dell'Aquila ha reso noti i servizi degli autobus Ama che potranno essere fruiti da visitatori e cittadini nei giorni della Perdonanza Celestiniana.

La raccomandazione ai visitatori è quella di utilizzare i parcheggi circostanti il centro storico, fornendo informazioni sulle fermate degli autobus in corrispondenza di ciascuno di essi, onde evitare di raggiungere il cuore della città e di congestionarlo. Nel dettaglio, per chi proviene dalla zona ovest della città, le aree consigliate per la sosta sono piazza D'Armi-strada statale 17 (all'altezza dell'ex motel Amiternum), via Eusanio Stella-Stazione ferroviaria, Villa Gioia- Palazzo di giustizia. Per quanto riguarda la zona est, i parcheggi consigliati sono quelli di piazzale Porto (centro commerciale 99, nei pressi del cimitero), di via Domenico D'Ascanio (attrezzata anche per i camper) e dello stadio Gran Sasso d'Italia-via Amleto Cencioni. È disponibile il parcheggio al terminal Lorenzo Natali di Collemaggio (capolinea di tutti gli autobus), con 640 posti gratuiti. Diverse le linee di riferimento. Per chi proviene dalla zona ovest può far riferimento a Piazza d'Armi (fermata Mc Donald) linee feriali 1, 4, 6S/6D, 12,12A/M12A,15, 19/M19, Navetta est, Navetta ovest; linea festiva M2UF. Per chi si ferma alla Statale 17/ ex motel Amiternum ci sono le linee feriali 4, 6S/6D, 12,12A/M12A,15, 19/M19, Navetta est, Navetta ovest; linea festive M2UF. Chi proviene dalla stazione ferroviaria usufruirà delle seguenti linee feriali 19/M19, 1T, 2UT, M11R, Navetta Est (in andata), Navetta Ovest (in ritorno); come linea festiva c'è M1TF. Per quello che riguarda Villa Gioia / Tribunale le linee di fiferimento sono 2, M11R, Navetta Est (in andata), Navetta Ovest (in ritorno); linea festiva M11F (solo andata). Per la zona est, il parcheggio di scambio è a piazzale Cencioni. Linee feriali 1,2U, 3, 6S/6D, 8,9, 12, 12A, 15, Navetta Est, Navetta Ovest; linee festive M2UF, M6F, M15F.

Gli orari degli autobus sono pubblicati sul sito internet dell'Ama (https://www.ama.laquila.it/) che ha una pagina dedicata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA