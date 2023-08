Lupo a Vasto,Parco Maiella chiede riunione a Prefetto Chieti

Il presidente del Parco della Maiella Lucio Zazzara ha inviato una lettera al prefetto di Chieti Mario Della Cioppa chiedendo di convocare una riunione in merito alla vicenda del canide di Vasto. "Facendo seguito ai numerosi episodi verificatisi negli ultimi giorni e legati alla presenza di un canide riconducibile ad un Lupo nel Comune di Vasto e alle affermazioni dell'Amministrazione Comunale che mettono in grave difficoltà i tecnici di questo Ente Parco, già sottoposti, - recita la nota - come può ben comprendere, a notevole pressione dalla circostanza, Le chiedo cortesemente di voler convocare un incontro urgente con tutte le parti nteressate per un indispensabile chiarimento".



