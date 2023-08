Incendio all'Aquila, fiamme vicino alle abitazioni

Vigili del fuoco e mezzi della Protezione civile regionale sono al lavoro per domare un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio nella zona di Colle Sapone, nella periferia dell'est all'Aquila.

Sul posto anche mezzi aerei per cercare di domare le fiamme che sono arrivate vicine alle abitazioni.

Alcune di queste sono state anche evacuate in via precauzionale. Sul posto anche forze dell'ordine per far luce sulle origini dell'incendio.

D'altra parte, l'area è stata più volte colpita da episodi simili, alcuni dei quali, con ogni probabilità, di natura dolosa.

