Crisi al Cogesa, arriva il commissario giudiziale

Va avanti la procedura dello stato di crisi al Cogesa. Il Tribunale di Sulmona ha nominato il commissario giudiziale, Andrea Mantini, per seguire il piano di ristrutturazione della società partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti tra Valle Peligna, Valle del Sagittario, Alto Sangro e aquilano. Dal Palazzo di Giustizia sulmonese è stato emesso il decreto di concordato preventivo, come previsto dalla procedura e dalla normativa vigente. Entro il prossimo 18 ottobre dovranno essere indicati tempi e modalità per il risanamento aziendale, come era stato spiegato dal P presidente del Cda, Nicola Guerra, ai soci. Il commissario giudiziale ha compiti di sorveglianza, dispone gli obblighi formativi periodici e assegna i termini per la presentazione del piano di ristrutturazione. Una fase delicata per il Cogesa che prevede probabilmente un accordo transattivo con i crediti e un risanamento del debito per uscire dalla crisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA