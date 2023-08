Sulle Tracce del Drago all'Aquila con Eiffel 65 e Vanni

La Villa Comunale dell'Aquila e gli spazi del Palazzo dell'Emiciclo, dal 1 al 3 settembre torneranno a ospitare Sulle tracce del Drago, il Festival organizzato da L'Aquila che Rinasce e dedicato al mondo del Fantasy, che riunisce gli appassionati di Cosplay, di giochi di strategia e - novità di quest'anno - anche di fumetti.

Un calendario ricco di eventi in cui si alterneranno incontri culturali, spettacoli, intrattenimento e musica che si propone come coda ideale della Perdonanza Celestiniana.

In occasione del 50esimo anniversario dalla morte di J.R.R.

Tolkien, gli organizzatori hanno deciso di dedicare particolare attenzione al grande autore della letteratura fantastica. Tanti gli ospiti attesi per la XIV edizione del Festival, tra questi Giorgio Vanni, interprete di tante sigle dei cartoni animati che sono entrate nel cuore di tutti, grandi e piccini.

Il suo è un ritorno sul palco della Villa Comunale come ospite affezionato di un evento unico nel panorama aquilano, ormai divenuto appuntamento fisso della fine estate.

A scaldare il pubblico delle serate di settembre anche gli Eiffel 65, gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo.



