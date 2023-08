Schianto sulla Ss 17 a luglio, poliziotta muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Piera Marinilli, la poliziotta di 54 anni coinvolta in un incidente stradale lo scorso 4 luglio sulla statale 17, tra Sulmona e Pratola Peligna (L'Aquila). La donna si è spenta questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era tornata lo scorso 2 agosto a seguito dei trattamenti e degli interventi svolti presso l'ospedale di Teramo. La filiera degli accertamenti sanitari era pressoché completata, ma le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. La notizia è stata confermata dal Commissariato Ps di Sulmona dove la donna prestava servizio.

"Una collega esemplare e una poliziotta con la maiuscola, dedicata al lavoro, allo sport e alla salute" ricordano i suoi superiori.

La Procura della Repubblica di Sulmona deciderà nelle prossime ore se disporre o meno l'esame autoptico. La poliziotta, lo scorso 4 luglio, era alla guida di una Lancia Y quando, probabilmente a causa di un malore, l'auto è andata a schiantarsi contro un camion che procedeva sulla corsia opposta.

Da lì la corsa in ospedale con la diagnosi di emorragia cerebrale e poi il trasferimento d'urgenza nell'ospedale aquilano per la terapia intensiva e la serie di interventi del caso, svolti anche a Teramo.



