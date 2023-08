Perdonanza: modifiche alla viabilità per la 729/a edizione

"Durante la settimana della 729/a Perdonanza saranno necessarie alcune modifiche al transito ed alla sosta dei veicoli". È quanto si legge in una nota dell'assessore Laura Cucchiarella. Divieto di transito e sosta su piazza Duomo, tra Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 20 del 29; divieto di sosta e di transito su piazza Palazzo, piazza Santa Margherita e via Bafile (tratto via Paganica/via San Martino), dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 18 alle 22 del 29 agosto.

Divieto di sosta e di transito istituito su corso Umberto dalle 18 all'una del giorno successivo nelle date del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 agosto, oltre che dalle 12 alle 20 del 28 e dalle 18 alle 22 del 29. Lo stesso divieto di sosta e transito anche in Largo Pischedda e via e piazza San Bernardino. Invertito il senso di marcia in via Fortebraccio con direzione via Strinella dalle 18 all'una del giorno successivo nelle date del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 agosto. Su piazza Duomo, piazza IX Martiri, piazza Chiarino, e piazza San Biagio verrà istituito il divieto di sosta e di transito dalle 17 del 27 agosto all'una del 28 agosto. "Le limitazioni al traffico - ricorda l'assessore - toccheranno anche l'area della villa Comunale e della Basilica di Collemaggio e nello specifico in via XX Settembre sarà istituito il solo divieto di transito in direzione villa Comunale dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto; nel tratto di viale Crispi compreso tra via XX Settembre a viale Collemaggio sarà istituito il divieto di transito e sosta sul lato destro (direzione Porta Napoli) dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto, mentre nel tratto compreso tra Viale Collemaggio e Via Porta Napoli sarà istituito il solo divieto di transito dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto. Viale Collemaggio, via Caldora e via Bellisari vedranno l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta ambo I lati dalle 17 del 23 all'una del 24, dalle 17 del 26 all'una del 27 agosto dalle 12 alle 21 del 28 agosto, dalle 17 alle 21 del 29 agosto e dalle 17 del 30 fino all'una del 31 agosto.



