In cinquemila sul treno storico. Corse speciali a settembre

Sono 4732 i passeggeri che sono saliti a bordo del treno storico della Ferrovia dei Parchi nel corso dell'ultimo trimestre. Il bilancio arriva dall'associazione Le Rotaie che si prepara all'assalto di fine estate. La stagione estiva si chiuderà nei giorni 15,16 e 17 settembre quando sono state programmate corse speciali con la locomotiva a vapore. Si tratta di un vero e proprio ritorno della stessa sui binari della cosiddetta 'Transiberiana d'Italia'. Tra giugno e luglio sono saliti a bordo 1912 viaggiatori, un totale di cinque corse effettuate da Sulmona a Castel di Sangro, passando per Palena e Roccaraso. Un viaggio tra natura, sapori, tradizioni e costumi. Si è toccata la soglia dei 2820 passeggeri per sette partenze programmate e svolte. A settembre si tornerà sul convoglio il primo fine settimana (2-3) e dal 15 al 17.

"La locomotiva a vapore e la Ferrovia dei Parchi - ricordano dall'associazione - regalano l'esperienza di un viaggio nel tempo, grazie al lavoro fatto negli ultimi anni per recuperare le tratte storiche valorizzandole e convertendole ad un turismo sostenibile".



