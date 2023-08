100 anni Parco d'Abruzzo Lazio Molise, da Scanno via agli eventi

Ha preso il via a Scanno (L'Aquila) il 19 agosto la rassegna di eventi per celebrare i cento anni del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm): una serie di incontri con 6 delle 12 comunità abruzzesi del Pnalm (Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, Villetta Barrea).

"Il Parco nazionale d'Abruzzo incontra gli abruzzesi nel mondo" è il titolo dell'appuntamento che si è tenuto a Scanno, dove il presidente del Pnalm Giovanni Cannata ha sottolineato l'importanza di continuare a perseguire lo sviluppo sostenibile come obiettivo complementare e compatibile con quello della conservazione dell'ambiente, insieme alle altre missioni del Parco: ricerca scientifica, divulgazione, educazione ambientale, promozione e, allo stesso tempo, rafforzamento delle comunità locali, che sostengono il processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale.

Comunità estese anche al di là dei confini regionali e rappresentate dagli abruzzesi emigrati nel corso del secolo.

Sono intervenuti, oltre al presidente Cannata, il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Roberto Santangelo, il sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni, il presidente dell'Unione delle Province d'Abruzzo Angelo Caruso, il consigliere giuridico del sottosegretario Affari Esteri onorevole Giorgio Silli, Marco Mastracci, e la responsabile dell'ufficio programmazione, innovazione e competitività delle politiche turistiche della Regione Abruzzo, Cinzia Liberatore. A chiudere i lavori, coordinati dal giornalista Francesco Di Leo, gli interventi di scannesi emigrati a Montreal (Canada) nel 1959. Il prossimo incontro si terrà a Barrea il 26 agosto.





