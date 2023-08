Problema alla locomotiva, fuori programma per il treno storico

Fuori programma per centinaia di passeggeri del treno storico della Ferrovia dei Parchi. Il convoglio è arrivato questa mattina alla sosta di Palena (Chieti), sul Quarto di Santa Chiara, con circa due ore di ritardo. Durante il percorso si è resa necessaria una sosta a Campo di Giove (L'Aquila) dove i viaggiatori hanno avuto modo di visitare il paese mentre il treno attendeva una locomotiva di supporto partita da Sulmona (L'Aquila) per sostituire la locomotiva titolare in testa, che aveva avuto problemi tecnici.

"Il nostro personale d'agenzia e il personale Trenitalia hanno garantito assistenza e rimodulazione oraria per sosta e viaggio di ritorno, al fine di garantire l'itinerario turistico con le soste in programma, escursioni e visite guidate" spiegano gli operatori della Ferrovia dei Parchi.

"L'attesa ha aumentato il desiderio" hanno commentato alcuni passeggeri che hanno affrontato il disagio con filosofia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA