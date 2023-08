Donzelli, 'furbetti partite Iva scoperti grazie a norme Meloni'

"Stiamo lavorando per far ripartire l'economia. I dati degli ultimi giorni dimostrano, per esempio, che grazie alle norme Meloni contro i 'furbetti' delle partite Iva, quelle 'apri e chiudi', 1500 sono state trovate e chiuse, su altre 500 stanno indagando in modo approfondito.

Parlo di quelle riferite, purtroppo, a soggetti di origini estere, penso nella mia Toscana a cinesi e pakistani, che aprono e chiudono partite Iva truffando lo Stato e lasciando dipendenti non pagati, creando quel lavoro povero che cerchiamo di combattere". Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, oggi a Pescara nell'ambito della campagna "Italia vincente" per presentare i risultati del primo anno del governo Meloni. Accanto a Donzelli, nel gazebo allestito nella centrale e rovente piazza Primo Maggio, anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i parlamentari Guido Quintino Liris, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa.

"La lotta all'evasione che la sinistra ha sempre annunciato - ha proseguito Donzelli incontrando i giornalisti - la stiamo facendo con il governo di centrodestra. Così come il lavoro povero: la sinistra da sempre dice di voler fare il salario minimo, combattere il lavoro povero, ma quando erano al governo hanno creato queste condizioni. Oggi noi le risolveremo con proposte serie e concrete come stiamo facendo".



