Donzelli, con Marsilio Abruzzo da fanalino di coda a traino

"Marsilio è stato il primo presidente di Regione di Fratelli d'Italia, siamo contenti che abbia dato la disponibilità a ricandidarsi alle prossime elezioni regionali, non tanto per Fdi, ma per l'Abruzzo. I risultati che ha portato in questi anni in Abruzzo sono importantissimi e sicuramente non verranno dispersi dagli abruzzesi. L'Abruzzo da regione fanalino di coda dell'Italia è diventata un traino di questa nazione. E' un'occasione unica che deve essere ulteriormente valorizzata". Lo ha detto il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, che oggi ha fatto tappa a Pescara nell'ambito della campagna "Italia vincente" per presentare i risultati del primo anno del governo Meloni.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio era accanto a Donzelli nel gazebo allestito nella centrale piazza Primo Maggio, a due passi dalla spiaggia. Insieme a loro i parlamentari Guido Quintino Liris, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa, e poi tanti esponenti del centrodestra che hanno aderito a Fratelli d'Italia.



