Afm L'Aquila, bilancio approvato con utile di 492mila euro

Approvato il bilancio consuntivo 2022 dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata spa, che all'Aquila gestisce le farmacie e un servizio pedagogico attraverso Casetta Fantasia. L'esercizio 2022 è stato chiuso con un utile netto di 492mila euro. "Si tratta di un dato di rilievo - afferma l'amministratrice unica, Alessandra Santangelo - il migliore da quando la municipalizzata ha assunto la forma di società per azioni nel lontano 2002. Questo risultato contiene numerose informazioni che raccontano come si è evoluta l'azienda e i servizi che oggi offre". Le sei farmacie comunali hanno intensificato l'erogazione dei servizi verso il cittadino - autoanalisi, holter ed ecg - diventando ancor di più punto di riferimento di sanità territoriale e dando vita alla "farmacia dei servizi".

Malgrado l'apertura di tre nuove farmacie private sul territorio dell'Aquila e anche grazie all'apporto dei servizi, il fatturato delle sei farmacie comunali cresce mantenendosi al di sopra dei 10 milioni di euro, così come cresce il margine commerciale che supera il 37,7%. Un andamento strutturalmente positivo, secondo la nota aziendale.

Il settore pedagogico, attraverso Casetta Fantasia (nido e scuola d'infanzia), ha presentato per il 2022 problematicità prevalentemente legate al periodo post pandemico. Infatti per i primi sei mesi del 2022 si è avuta una maggiore spesa del personale per l'attivazione del sistema organizzativo delle "sezioni a bolla", richiesto dai protocolli Covid del Miur, e per l'intero anno si è confermata una riduzione dell'utenza nel comparto scuola dell'infanzia. Si rileva che tali difficoltà si sono risolte già nel corso dell'anno con la disattivazione per il secondo semestre 2022 dei protocolli Miur, mentre è in aumento il numero degli utenti sul servizio nido, che verrà realizzato nel corso del 2023.

"Quest'ultimo intervento - conclude la nota - in linea con gli obiettivi del Pnrr, permetterà di ampliare l'offerta di un servizio necessario e socialmente rilevante per le famiglie del territorio, nel rispetto dei parametri di bilancio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA