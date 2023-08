Sede vulnerabile, trasloco per Gdf e Comune a Popoli

Doppio trasloco a Popoli (Pescara) per il Comune e per la Guardia di Finanza. Lo rende noto il sindaco, Dino Santoro, che ha disposto il trasferimento di tutti gli uffici comunali, fatta eccezione della bibliomediateca, negli ex Musp di via Amedeo Natale, nei pressi della piscina comunale, che l'ente aveva acquistato a seguito del terremoto del 2009. La nuova sede, ancorché temporanea, sarà operativa da lunedì 21 agosto. Il trasloco si è reso necessario per consentire alla Guardia di Finanza di trovare ospitalità nella sede municipale di via De Contre. L'immobile finora occupato dalle Fiamme Gialle, sito in via D'Ascanio, è risultato insicuro a seguito di indagini svolte sullo stabile. Le operazioni hanno evidenziato uno scarso indice di vulnerabilità sismica. Per cui dovranno svolgersi i lavori di messa in sicurezza. Nelle more degli interventi i finanzieri traslocano nello stabile comunale e gli uffici del comune si trasferiscono negli ex Musp. Una "staffetta" che, secondo il sindaco e gli addetti ai lavori, limita al minimo tutti i disagi per l'utenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA